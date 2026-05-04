Kayseri Hava Durumu! 04 Mayısıs Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü Kayseri'de hava durumu hafif yağışlı ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 4 ile 12 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir yağmurluk veya su geçirmez ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu hafif yağışlı ve serin koşulların devam etmesi bekleniyor. Salı günü hava sıcaklığı 3 ile 8 derece arasında olacak. Çarşamba günü sıcaklıklar 2 ile 13 derece arasında değişecek. Perşembe günü ise hava sıcaklığı 4 ile 16 derece arasında olması tahmin ediliyor.

Bu serin ve yağışlı hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler giymeniz önemlidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek önemlidir. Ayrıca bir şemsiye taşımak ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur.

