Kayseri Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk, bulutlu ve değişken olacak. Gündüz sıcaklık 0 ile 5 derece arasında seyrederken, akşam saatlerinde 1 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık -3 dereceye kadar inebilir. Rüzgar doğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Soğuk havaya karşı kalın giyinmek, yürürken dikkatli olmak ve araç kullanırken yol koşullarını göz önünde bulundurmak önem taşıyor.

Kayseri Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Kayseri hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 0 ile 5 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde sıcaklıklar 5 derece civarına ulaşacak. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 dereceye düşecek. Hava yine bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -3 dereceye kadar inebilir. Hava parçalı bulutlu görünüm sergileyecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 6 kilometre hızla esecek. Nem oranı %60 ile %73 arasında değişecek.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve bulutlu kalacak. 5 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 0 ile 4 derece arasında olacak. 6 Ocak Salı günü ise 2 ile 5 derece arasında seyredecek. Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol edebilirsiniz.

Soğuk hava koşulları nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Vücut ısınızı korumak için uygun giysiler tercih etmelisiniz. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgarlık veya mont kullanılabilir. Dışarıda uzun süre kalacaksanız, ellerinizi ve yüzünüzü koruyacak aksesuarlar kullanmanız faydalı olacaktır. Sokaklarda buzlanma riski bulunabilir. Yürürken dikkatli olmalı ve kayma riskine karşı uygun ayakkabılar giymelisiniz. Araç kullanırken de yol koşullarını göz önünde bulundurmalı, hızınızı düşürmelisiniz.

Kayseri'de 4 Ocak 2026 Pazar günündeki hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun giyim ve önlemler alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

