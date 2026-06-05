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Kayseri Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 5 Haziran'da hava durumu oldukça keyifli geçiyor. Güneşli bir gün bekleniyor ve sıcaklık 27 derece civarında olacak. Gece sıcaklığının 11 dereceye düşmesi ile hafif bir ceket yeterli görünüyor. Ancak Cumartesi günü sağanak yağış bekleniyor. Dışarı çıkacaklar için şemsiye alınması öneriliyor. Pazar ve Pazartesi günleri ise tekrar güneşli hava hakim olacak. Genel olarak dışarıda vakit geçirmek için uygun günler var.

Kayseri Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Kayseri hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 5 Haziran 2026 Cuma günü, Kayseri'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklık 27 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklıklar 11 dereceye düşecek. Bu durum, gün boyunca dışarıda vakit geçirebileceğiniz anlamına geliyor. Akşamları hafif bir ceket almak yeterli olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişecek. 6 Haziran Cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 24 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 9 dereceye düşecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almak faydalı olabilir.

7 Haziran Pazar günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar yine 25 derece civarında seyredecek. 8 Haziran Pazartesi günü de hava güneşli. Sıcaklıklar 25 derece civarında kalacak.

Bu dönemde Kayseri'de hava genellikle güneşli olacak. Fakat Cumartesi günü yağışlı hava koşulları öngörülüyor. Bu nedenle Cumartesi günü dışarı çıkarken şemsiye almanızda fayda var. Diğer günlerde ise rahatça dışarıda vakit geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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