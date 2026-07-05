Kayseri Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar günü, Kayseri'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 24 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık 11 derece civarında seyredecek. Hava genellikle güneşli. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 6 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 25 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık 11 derece civarında seyredecek. Hava bulutlu ve güneşli olacak. Bu, hafif bir serinlik hissi yaratabilir. 7 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 26 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık 10 derece civarında seyredecek. Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. 8 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. En düşük sıcaklık 12 derece civarında seyredecek. Bol güneş ışığı bekleniyor. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun önlemler almak önemlidir. Böylece konforlu bir gün geçirebilirsiniz.