Kayseri Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

6 Haziran 2026 Cumartesi günü, Kayseri'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 25 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 9-10 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hızı 6-14 km/saat arasında değişecek. Rüzgar doğu yönünden esecek. Kayseri'de bugün hava durumu değişken olacak. Yağışlı koşullar görülecek.

7 Haziran 2026 Pazar günü hava daha sakin olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 26 derece civarına yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı 1-2 km/saat arasında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. 8 Haziran 2026 Pazartesi günü hava yine güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 25 derece civarında kalacak. Gece sıcaklık 11-12 dereceye kadar yükselecek. Rüzgarın hızı 4-5 km/saat arasında olacak. Rüzgar güneybatı yönünden esecek.

9 Haziran 2026 Salı günü hava yine güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24-25 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 12-13 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı 2-3 km/saat arasında olacak. Rüzgar doğu yönünden esecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak.

Bugün, Kayseri'de hava durumu değişken olacak. Yağışlı koşullar nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez ceket almak faydalı olacaktır. Yağışlı havalarda yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakin ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunacaktır.