Kayseri Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Mart 2026 Cumartesi, Kayseri'de hava koşulları soğuk olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında. Gece ise 2 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Rüzgar güney yönünden esiyor. Hızı saatte 10 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %92 civarında olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Kış lastiklerinin kullanılması önemlidir. Evde kalanlar için ısınma önlemleri alınmalıdır. Gece saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik bekleniyor. 8 Mart Pazar günü sıcaklık yaklaşık 3 derece olacak. Yer yer bulutlu, sonra güneşli bir hava hakim olacak. 9 Mart Pazartesi günü sıcaklıklar 4 dereceye yükselecek. Güneşli bir hava etkili olacak. 10 Mart Salı günü ise sıcaklık 8 dereceye ulaşacak. Güneşli hava koşulu devam edecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlamalarınızı buna göre yapmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmayın. Kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda bir şal veya atkı bulundurmalısınız. Hava koşullarına göre planlarınızı düzenlemeli, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız.