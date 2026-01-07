HABER

Kayseri Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de hava durumu bugün bulutlu ve ılık. Gündüz sıcaklık 13 ile 17 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 13 ile 14 dereceye düşecek. Kuvvetli yağış bekleniyor. Dışarı çıkacaklar için hazırlıklı olmak önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 3 ile 7 derece arasına inecek. Dikkatli olmak ve uygun giysiler tercih etmek şart. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabı kullanmak faydalı olacaktır.

Taner Şahin

Bugün, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü, Kayseri'de hava durumu bulutlu ve ılık. Gündüz sıcaklık 13 ile 17 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 ile 14 derece civarında olacak. Rüzgar hızı 11 km/saat ile 35 km/saat arasında değişiyor. Özellikle 19:00 ile 23:00 saatleri arasında kuvvetli yağış bekleniyor. Bu nedenle bu saatlerde dışarı çıkmayı planlayanların hazırlıklı olmaları önemli.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 8 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklık 3 ile 7 derece arasında olacak. Hafif yağış beklenmektedir. 9 Ocak Cuma günü sıcaklık 3 ile 5 derece arasında değişecek. Karla karışık yağmur olasılığı da bulunmaktadır. 10 Ocak Cumartesi günü ise hava daha soğuk olacak. Gündüz sıcaklık 3 ile 4 derece arasında düşecek. Gece sıcaklık -4 ile -5 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde Kayseri'de hava koşulları değişkenlik göstereceğinden dikkatli olmalısınız. Özellikle akşam ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşebileceğini unutmamak önemlidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek uygun olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanız gerekir. Ayrıca yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Uygun bir şemsiye bulundurmak da ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen bir mont tercih etmek, soğuktan korunmanızı sağlar. Hava koşullarına uygun giyinerek Kayseri'de geçireceğiniz günleri konforlu hale getirebilirsiniz.

