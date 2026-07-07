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Kayseri Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Kayseri hava durumu nasıl?

7 Temmuz 2026 Salı günü Kayseri'de hava durumu oldukça güzel geçecek. Gündüz 25 dereceyi bulacak sıcaklık, gece ise 10 dereceye düşecek. Hafif rüzgar kuzeydoğudan esecek. 8 Temmuz'da hava tamamen güneşli olacak ve sıcaklık 26 dereceye çıkacak. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için ideal koşullar mevcut. Dışarıda kalırken güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve su içmek önemli önlemler arasında yer alıyor.

Kayseri Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Kayseri hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

7 Temmuz 2026 Salı günü Kayseri'de hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca hava genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklık gündüz saatlerinde 25 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10 derece civarına düşecek. Rüzgar hafif olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Bu güzel hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Temmuz Çarşamba günü, hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklık 26 derece civarına çıkacak. 9 Temmuz Perşembe günü bol güneş ışığı altında sıcaklık 29 derece civarına ulaşacak. 10 Temmuz Cuma günü de hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 28 derece civarında seyredecek. Bu süre zarfında yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için bazı önlemler alınabilir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları daha güçlü olabilir. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak da koruma sağlar. Bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Böylece Kayseri'deki hava koşullarının tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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