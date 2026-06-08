Kayseri Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü, Kayseri'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Sıcaklık 25 ile 27 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 19 derece. Hissedilen sıcaklık ise 20 derece olarak ölçülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27 dereceye yükselecek. Hissedilen sıcaklık da 26 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 22 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise 18 derece olarak hissedilecek. Gece saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 12 derece olacak. Rüzgar sabah saatlerinde güneybatıdan çıkar. Hızı saatte 7 kilometredir. Gündüz saatlerinde kuzeybatıdan eser. Hızı 14 kilometreye çıkacak. Akşam saatlerinde rüzgar kuzeyden esecek. Hızı yine saatte 14 kilometre olacak. Gece saatlerinde doğudan esecek. Hızı ise saatte 5 kilometredir. Nem oranı sabah saatlerinde %51 seviyesindedir. Gündüz saatlerinde %25 olarak ölçülecek. Akşam saatlerinde %35, gece saatlerinde %63 olacak.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu genel olarak güneşli. 9 Haziran Salı günü sıcaklıklar 24 ile 27 derece arasında olacak. 10 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 22 ile 28 derece arasında tahmin ediliyor. 11 Haziran Perşembe günü hava sıcaklıkları 24 ile 28 derece arasında öngörülüyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçirenler dikkat etmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Bol su tüketimi de önemlidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu şekilde sağlık korunabilir. Kayseri'deki hava durumu koşullarına uygun şekilde önlem almak önemlidir.