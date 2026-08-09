Kayseri Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Ağustos 2026 Pazar günü, Kayseri'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genel olarak güneşli. Sıcaklık 30 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 15-16 dereceye düşecek. Serin bir hava etkili olacak. Nem oranı düşük. Bu, hava kalitesinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde durum benzer şekilde devam edecek. 10 Ağustos Pazartesi günü hava bol güneşli. Sıcaklık 28-29 derece civarında olacak. 11 Ağustos Salı günü yine güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 27-28 derece arasında seyredecek. 12 Ağustos Çarşamba günü de güneşli hava hakim olacak. Sıcaklık 29-30 derece civarında olacak.

Güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanın. Serin akşam saatlerinde dışarıda vakit geçirmek için hafif bir ceket almayı unutmayın. Hava durumu değişiklikleri beklenmediğinden, planlarınızı yapabilirsiniz.