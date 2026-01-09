Kayseri Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de bugün, 9 Ocak 2026 Cuma. Hava koşulları oldukça soğuk. Karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 1 derece civarında. Gece ise sıcaklık -8 dereceye kadar düşecek. Bu, Kayseri'deki hava durumunun kışa uygun olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz daha ılımanlaşacak. Cumartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 0 ile -2 derece arasında değişecek. Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında olacak. Pazartesi günü kar ve yağmur karışımı hava koşulları öngörülüyor. Sıcaklıklar ise 3 ile -5 derece arasında değişecek.

Bu dönemde Kayseri'de hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşebilir. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Karla karışık yağmurlu günlerde yolda kayma riski var. Dikkatli sürüş yapılmalı. Yaya olarak yürürken kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Bu şekilde, Kayseri'de hava koşullarına uygun hareket edebilir ve olumsuz etkilerden korunabilirsiniz.