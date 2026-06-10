HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 10 Haziran 2026 tarihinde değişken hava durumu bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 23 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışların yanı sıra gök gürültülü yağışlar da söz konusu olabilir. Önümüzdeki günlerde hava koşulları stabil hale gelecek. 11 ve 12 Haziran'da çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Ancak, 13 Haziran'daki yağışlar için hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın.

Kayseri Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü, Kayseri'de hava durumu değişken olacak. Sıcaklıklar 15 ile 23 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Kayseri'de bugünkü hava durumu merak ediliyorsa, hazırlıklı olmakta fayda var.

Gelecek günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 11 Haziran Perşembe günü, hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 13 ile 25 derece arasında seyredecek. 12 Haziran Cuma günü benzer açık hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 26 derece arasında olacak. Ancak, 13 Haziran Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 12 ile 24 derece arasında değişebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. 10 Haziran'daki sağanak yağışlar için yanınızda bir şemsiye bulundurmalısınız. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek pratik olacaktır. gerektiğinde katları çıkarıp giymek gerektiğinde faydalıdır. Önümüzdeki günlerde hava durumu stabil olsa bile, 13 Haziran'daki olası yağışlara karşı dikkatli olmakta fayda var.

Kayseri'de 10 Haziran'da değişken hava koşulları bekleniyor. Gün boyunca hava durumunu takip etmek önemlidir. Hazırlıklı olmak da gereklidir. Önümüzdeki günlerde hava daha stabil olacak. Ancak, 13 Haziran'daki olası yağışlara karşı dikkatli olunması önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orta Doğu'da yine sirenler çaldı! Halka güvenli bölge çağrısı yapıldıOrta Doğu'da yine sirenler çaldı! Halka güvenli bölge çağrısı yapıldı
Tavandan sıva düştü: 5 kişilik aile tahliye edildiTavandan sıva düştü: 5 kişilik aile tahliye edildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Helikopterin düşürülmesinin ardından ABD ordusu İran'a saldırdı

Helikopterin düşürülmesinin ardından ABD ordusu İran'a saldırdı

Muharrem İnce rengini belli etti

Muharrem İnce rengini belli etti

Aziz Yıldırım Guendouzi kararını verdi

Aziz Yıldırım Guendouzi kararını verdi

Tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor

Tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor

BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor! 12 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor! 12 Haziran BİM kataloğu

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.