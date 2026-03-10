HABER

Kayseri Hava Durumu! 10 Mart Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 10 Mart 2026 Salı günü hava durumu açık ve güneşli bir şekilde devam edecek. Günlük sıcaklıklar 6 ile 7 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 0 ile -4 derece arasında düşecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. Güneş koruyucu kullanmak ve uygun giyinmek önemli. Kat kat giyinmek, sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklara karşı koruma sağlayacaktır. Açık hava etkinliklerine uygun bir dönem başlayacak.

Seray Yalçın

Bugün, 10 Mart 2026 Salı günü, Kayseri'de hava durumu güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklık 6 ile 7 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı ise 0 ile -4 derece civarında seyredecek. Hava koşullarına göre giyinmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. 11 Mart Çarşamba günü, gündüz sıcaklık 8 ile 10 derece arasında olacak. 12 Mart Perşembe ve 13 Mart Cuma günlerinde de benzer sıcaklıklar öngörülmektedir. Hava koşullarına göre uygun giyinmek önemli bir konudur.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak da gerekli. Güneşli günlerde ultraviyole ışınlarının etkisi artabilir. Güneş koruyucu kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı için önemlidir.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve açık kalacak. Sıcaklıkların artmasıyla açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde daha düşük sıcaklıkları unutmamak gerekir. Buna göre hazırlıklı olmak önemlidir.

