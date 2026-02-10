Kayseri Hava Durumu! 10 Şubat Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı, Kayseri'de hava durumu soğuk ve yağışlı. Gündüz sıcaklıkları 4 ile 5 derece arasında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 3 ile 4 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık 1 ile 2 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali yüksek. Gün boyunca hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar hızı 10 ile 12 kilometre/saat arasında olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Nem oranı %70 ile %80 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu soğuk ve yağışlı. 11 Şubat Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 6 ile 7 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 0 ile 1 derece olacak. Hissedilen sıcaklık 1 ile 6 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali yine yüksek. Gün boyunca hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar hızı 9 ile 12 kilometre/saat olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Nem oranı %60 ile %70 arasında değişecek.

12 Şubat Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 4 ile 5 derece arasında. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 ile 3 derece olacak. Hissedilen sıcaklık 2 ile 4 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali yüksek. Hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar hızı 5 ile 7 kilometre/saat arasında olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Nem oranı %50 ile %60 arasında değişecek.

13 Şubat Cuma günü gündüz sıcaklıkları 5 ile 6 derece arasında. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 ile 4 derece olacak. Hissedilen sıcaklık -3 ile -1 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali yine yüksek. Gün boyunca hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar hızı 7 ile 10 kilometre/saat arasında olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Nem oranı %60 ile %70 arasında değişecek.

Soğuk ve yağışlı havalarda dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Trafikte seyahat ederken dikkatli olunmalı. Yola çıkmadan önce hava durumu kontrol edilmelidir. Evde kalırken sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur.