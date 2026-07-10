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Kayseri Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 10 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 30 derece civarında seyrederken, geceleri 15 ile 18 derece arasında düşecek. Cumartesi ve Pazar günleri benzer hava koşulları devam edecek. 11 Temmuz'da sıcaklıklar 28 ile 31 derece arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirenler, şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek gibi önlemler alarak sağlığını koruyabilir.

Kayseri Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Kayseri hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Kayseri'de, 10 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu güzel olacak. Hava genellikle güneşli. Sıcaklıklar 30 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklıklar 15 ile 18 derece arasında düşecek. Bu nedenle, hava durumu ılıman ve rahatlatıcı olacak.

Gelecek günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü, 11 Temmuz 2026, hava yine çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklıklar 28 ile 31 derece arasında değişecek. Pazar günü, 12 Temmuz 2026, hava durumu tekrar güneşli olacak. Sıcaklıklar 30 ile 31 derece civarında seyredecek. Bu sıcak hava koşulları, Kayseri'de devam edecek.

Dışarıda vakit geçirecekler için bazı önerilerde bulunmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmamalısınız. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak cildinizi korur. Bol su içmek vücudunuzun susuz kalmamasını sağlar. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemlidir. Bu şekilde, Kayseri'de hava koşullarında daha sağlıklı vakit geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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