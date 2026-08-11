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Kayseri Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 11 Ağustos 2026 tarihindeki hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 37-38 derece, gece ise 22-23 derece arasında seyredecek. Düşük nem oranı ve hafif rüzgar, hava koşullarını etkiliyor. Önümüzdeki günlerde sıcak hava devam edecek. 35-36 derecelik gündüz sıcaklıkları ve 17-22 derece arasında değişen gece sıcaklıklarıyla karşılaşılacak. Sıcak havalarda sağlık için önlemler almak önemlidir.

Kayseri Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Kayseri hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 11 Ağustos 2026, Kayseri'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 37-38 derece. Gece ise sıcaklık 22-23 derece arasında kalacak. Nem oranı düşük, %18-20 seviyelerinde. Rüzgar hafif esecek, hızı 4-5 km/s olacak. Bu koşullar Kayseri'de hava durumunun sıcak ve kuru olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer kalacak. 12 Ağustos Çarşamba, gündüz sıcaklığı 35-36 derece. Gece sıcaklık ise 21-22 derece arasında olacak. 13 Ağustos Perşembe, gündüz sıcaklığı yine 35-36 derece olacak. Gece sıcaklık 17-18 derece arasında seyredecek. 14 Ağustos Cuma, gündüz sıcaklığı 34-35 derece. Gece sıcaklık 17-18 derece civarında kalacak. Nem oranı düşük kalacak, rüzgar hafif esecek.

Bu sıcak ve kuru havada dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için önlemler alınmalı. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için serin ortamlarda kalmak önemlidir. Ayrıca ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve kuru olacak. Sıcak havaya karşı gerekli önlemleri almanız sağlığınızı korur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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