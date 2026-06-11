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Kayseri Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 11 Haziran 2026 tarihinde hava durumu genel olarak güneşli gözüküyor. Gündüz sıcaklıklar 23 - 25 derece arasında seyredecekken, gece sıcaklıkları 10 - 13 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 1 - 3 km/saat arasında değişecek. Nem oranı ise %55 - %70 seviyesinde olacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 20 - 26 derece arasında değişmesi bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri hafif yağışlar olabileceği bilgisi var.

Kayseri Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kayseri'de 11 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 24 derece civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23 - 25 derece arasında kalacak. Gece sıcaklığı ise 10 - 13 derece civarında olacak. Rüzgarın hızı 1 - 3 km/saat arasında değişecek. Nem oranı ise %55 - %70 civarında seyredecek.

Bugün Kayseri'de hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 23 - 25 derece olacak. Gece sıcaklığı 10 - 13 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 1 - 3 km/saat arasında kalacak. Nem oranı %55 - %70 seviyesinde olacak.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de 12 Haziran Cuma günü sıcaklık 26 derece civarında olacak. 13 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 21 - 23 derece arasında seyredecek. 14 Haziran Pazar günü ise 18 - 22 derece aralığında olacak. Rüzgar hızları 1 - 3 km/saat arasında gerçekleşecek. Nem oranları %32 - %54 seviyelerinde olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 20 - 26 derece arasında değişecek. Hava genellikle güneşli kalacak. Cumartesi ve Pazar günleri yer yer hafif yağışlar bekleniyor.

Cumartesi ve Pazar günleri için hafif yağış ihtimali var. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka kullanabilirsiniz. Güneş kremi de cildinizi korumanıza yardımcı olacaktır. Sıcaklıklar 20 - 26 derece arasında değişecek. Rahat ve hafif kıyafetler tercih ederseniz konforlu hissedersiniz.

Kayseri'de hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 20 - 26 derece arasında seyredecek. Cumartesi ve Pazar günleri yer yer hafif yağışlar bekleniyor. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak dışarı çıkarken faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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