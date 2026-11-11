Kayseri Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

11 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde Kayseri'de hava durumu değişiyor. Kış ayları yaklaşırken, hava daha serin hale geliyor. Bugünkü sıcaklık 20 derece civarında. Kayseri'de hava genel olarak parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Gün boyunca güneşin sıcaklığı artırması, dışarıda rahat bir atmosfer oluşturuyor. Ancak akşam saatlerinde hava sıcaklığı 15 dereceye kadar düşecek.

Kayseri'deki hava tahminleri, önümüzdeki günlerde soğuk hava dalgalarının etkili olacağını gösteriyor. Perşembe günü sıcaklık 18 dereceye düşecek. Gece saatlerinde bu sıcaklık 10 dereceye gerileyecek. Cuma günü ise spor yapanlar ve açık havada vakit geçirmek isteyenler için daha hareketli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 19 ile 21 derece arasında olacak. Ancak haftanın ilerleyen günlerinde yağışlı hava sistemleri devreye girecek.

Havanın kapalı olması ve yağış ihtimali günlük faaliyetleri etkileyebilir. Özellikle dışarıda vakit geçireceklerin uygun giysiler tercih etmesi önemli. Gerektiğinde şemsiye bulundurmak öneriliyor. Sabah saatlerinde serin havaya dikkat etmekte fayda var. Giyimde katmanlı bir yaklaşım benimsemek, hem konfor sağlar hem de sıcaklık değişimlerine uyum sağlar.

Kayseri'deki hava durumu değişkenlik gösterse de kış mevsiminin gelişine işaret ediyor. Hava durumunu sürekli takip etmek, bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. Kayseri hava durumu ile ilgili güncel bilgiler, uygun hazırlık yapmanızı sağlar. Havanın sürprizler yapabileceğini unutmamakta fayda var. Önlemlerinizi almak, dışarıda geçireceğiniz zaman için önemlidir.