HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de hava durumu, 11 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde soğumaya başlıyor. Bugünkü sıcaklık 20 derece civarındayken, akşam 15 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde soğuk hava dalgaları etkili olacak. Perşembe gününde sıcaklık 18 dereceyi bulurken, gece 10 dereceye gerileyecek. Hava koşulları, dışarıda vakit geçirenlerin hazırlıklı olmasını gerektiriyor. Yağış ihtimali de göz önünde bulundurulmalı. Hava durumunu düzenli takip etmek önem taşıyor.

Kayseri Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

11 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde Kayseri'de hava durumu değişiyor. Kış ayları yaklaşırken, hava daha serin hale geliyor. Bugünkü sıcaklık 20 derece civarında. Kayseri'de hava genel olarak parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Gün boyunca güneşin sıcaklığı artırması, dışarıda rahat bir atmosfer oluşturuyor. Ancak akşam saatlerinde hava sıcaklığı 15 dereceye kadar düşecek.

Kayseri'deki hava tahminleri, önümüzdeki günlerde soğuk hava dalgalarının etkili olacağını gösteriyor. Perşembe günü sıcaklık 18 dereceye düşecek. Gece saatlerinde bu sıcaklık 10 dereceye gerileyecek. Cuma günü ise spor yapanlar ve açık havada vakit geçirmek isteyenler için daha hareketli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 19 ile 21 derece arasında olacak. Ancak haftanın ilerleyen günlerinde yağışlı hava sistemleri devreye girecek.

Havanın kapalı olması ve yağış ihtimali günlük faaliyetleri etkileyebilir. Özellikle dışarıda vakit geçireceklerin uygun giysiler tercih etmesi önemli. Gerektiğinde şemsiye bulundurmak öneriliyor. Sabah saatlerinde serin havaya dikkat etmekte fayda var. Giyimde katmanlı bir yaklaşım benimsemek, hem konfor sağlar hem de sıcaklık değişimlerine uyum sağlar.

Kayseri'deki hava durumu değişkenlik gösterse de kış mevsiminin gelişine işaret ediyor. Hava durumunu sürekli takip etmek, bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. Kayseri hava durumu ile ilgili güncel bilgiler, uygun hazırlık yapmanızı sağlar. Havanın sürprizler yapabileceğini unutmamakta fayda var. Önlemlerinizi almak, dışarıda geçireceğiniz zaman için önemlidir.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı! Kritik anlaşmayı onayladılarSuudi Arabistan'dan Türkiye kararı! Kritik anlaşmayı onayladılar
Kahreden görüntü... Kazada hayatını kaybetti: Telefonu çaldıKahreden görüntü... Kazada hayatını kaybetti: Telefonu çaldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Heyecanlandıran kulis: En düşük emekli maaşı için rakam verdi

Heyecanlandıran kulis: En düşük emekli maaşı için rakam verdi

Akaryakıta peş peşe indirim yolda

Akaryakıta peş peşe indirim yolda

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.