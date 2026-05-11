Kayseri Hava Durumu! 11 Mayıs Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Mayıs 2026 Pazartesi. Kayseri'de hava durumu değişken. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın 23 derece civarında olması öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 9 ile 12 derece arasında değişecek. Bu durum, Kayseri'de değişken ve yağışlı bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde durum farklılık gösterecek. Salı günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 21 ile 23 derece arasında olacak. Çarşamba günü ise sağanak yağışlar veya gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Bu gün için sıcaklık 21 ile 22 derece aralığında seyredecek. Perşembe günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 20 ile 22 derece civarında kalacak.

Bu dönemde Kayseri'de hava durumu değişebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek gün boyunca rahat etmenize yardımcı olacaktır.

Kayseri'de 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü ve sonraki günler yağışlı ve serin geçecek. Dışarı çıkarken gerekli önlemleri almanız önemlidir. Böylece günün tadını çıkarabilirsiniz.