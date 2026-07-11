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Kayseri Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 11 Temmuz 2026 tarihinde açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları 28 ile 30 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif esecek ve nem oranı düşük kalacak. Sıcak havalarda dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Bol su tüketimi, hafif giysiler tercih edilmesi ve güneş ışınlarından korunmak için şapka kullanılması öneriliyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılması önemli.

Kayseri Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Kayseri'de 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu, açık ve güneşli bir gün olarak öngörülüyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 28 - 30 derece arasında olacak. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük. Bu durum, hava koşullarını konforlu hale getirecek.

Sıcaklıklar, Kayseri'nin Temmuz ayındaki tipik hava koşullarına uygun. 12 Temmuz Pazar günü sıcaklığın 29 - 31 derece arasında olması bekleniyor. 13 Temmuz Pazartesi günü aynı sıcaklıkların devam etmesi planlanıyor. 14 Temmuz Salı günü de 29 - 31 derece civarında bir hava tahmini var.

Yüksek sıcaklıklar, dışarıda zaman geçirme konusunda dikkatli olmayı gerektiriyor. Bol su tüketmek önemli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi öneriliyor. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması iyi bir fikir. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılması gerekiyor. Bu, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hava koşullarını göz önünde bulundurmalı. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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