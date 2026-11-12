HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri’de 12 Kasım 2026 tarihinde hava durumu değişken bir seyir izliyor. Bugün parçalı bulutlu ve sıcaklık 19-22 derece arasında. Yüksek nem oranı serin bir esinti oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 15-18 dereceye düşecek ve yağışlar görülebilir. Açık hava etkinlikleri için hava koşullarını göz önünde bulundurmak önem taşıyor. Giyimde katmanlı tercihler ve koruyucu giysiler seçmek akıllıca.

Kayseri Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Kayseri'de hava durumu değişkenlikler gösteriyor. Bugünkü hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişiyor. Yüksek nem oranı nedeniyle havada serin bir esinti var. Kayseri kış mevsimine yaklaşırken bu sıcaklıklar sonbaharın sonunu hissettiriyor. Dışarıda zaman geçirmek isteyenler için uygun bir gün.

Kayseri'deki hava durumu sadece bugünküyle sınırlı değil. Önümüzdeki günlerde ilginç gelişmeler yaşanacak. Haftanın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıkları düşecek. 15-18 derece aralığına gerilemesi bekleniyor. Hava durumundaki değişkenlikler göz önünde bulundurulmalı. Yoğun bulutlar ve hafif örtücü yağışlar yaşanabilir. Açık hava etkinlikleri için esnek olmak önemli. Hava koşullarına göre hareket edilmesi gerekiyor.

Bugünkü hava hakkında birçok hazırlık yapılabilir. Özellikle bu geçiş dönemlerinde soğuk havalar hissediliyor. Giyimde katmanlı tercihler yapmak faydalı olacaktır. Dışarıda uzun süre kalanlar için koruyucu giysiler seçmek önemlidir. Gündüz saatlerinde güneşli havalarda açık havada zaman geçirmenin doğru saatleri ayarlamakla daha keyifli olacağı düşünülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumuna dikkat etmek gerekiyor. Sürüş ve günlük aktiviteler için ayarlamalar yapmak önemli. Kayseri'nin iklim koşullarını değerlendirmek akıllıca. Hava durumunu yakından takip etmek, kötü hava koşullarından kaçınmayı sağlar. Kayseri'de 12 Kasım'da ilginç bir hava durumu mevcut. Gelecekteki hava tahminlerine göre hazırlık yaparak, sonbahar havasının tadını çıkarmak mümkün.

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump 'tam bir zafer olacak' sözleriyle duyurdu! Tahran'dan jet yanıt geldi: "Her biri hedef olacak"Trump 'tam bir zafer olacak' sözleriyle duyurdu! Tahran'dan jet yanıt geldi: "Her biri hedef olacak"
İzmir'de fabrikadaki patlamaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandıİzmir'de fabrikadaki patlamaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı

Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı

COP31 Zirvesi'ne damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek o ismi karşılamadı

COP31 Zirvesi'ne damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek o ismi karşılamadı

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyordu! Mahkeme kararını verdi

İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyordu! Mahkeme kararını verdi

50 bin TL'yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar

50 bin TL'yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Bir ili heyecan sardı: Ankara'dan sonra en büyük olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Bir ili heyecan sardı: Ankara'dan sonra en büyük olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.