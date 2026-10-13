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Kayseri Hava Durumu! 13 Ekim Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 13 Ekim Salı 2026'da hava durumu değişkenlik gösteriyor. Sulu bir sabaha uyanan şehirde, sıcaklık gün içinde 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak. Kapalı ve aralıklı yağışlı geçen havada, nem oranı artış gösteriyor. Dışarıda olanların uygun kıyafet seçmeleri, taşımacılık yapanların ise dikkatli olmaları öneriliyor. Önümüzdeki günlerde stabil hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem yaklaşmakta.

Kayseri Hava Durumu! 13 Ekim Salı Kayseri hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kayseri'de hava durumu sabah saatlerinden itibaren değişken bir seyir izliyor. 13 Ekim Salı 2026'da şehir, sulu bir sabaha uyanıyor. Havanın sıcaklığı, geç saatlerde 20 dereceye ulaşacak. Gün içinde sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak. Bugün hava, kapalı ve aralıklı yağışlı geçecek. Özellikle öğle saatlerinde, yağışların yerini hafif bir rüzgar alacak.

Kayseri'de hava durumu, sıcaklık ve nem oranı ile dikkat çekiyor. Şehir merkezinde, nem oranı artıyor. Bu durum, hissedilen sıcaklığın değişmesine neden olabilir. Dışarı çıkmayı planlayanlar, uygun kıyafet seçmeli. Hava koşulları hızla değişebilir.

Taşımacılık yapanlar için dikkatli olmak önemli. Yağışlı havalarda yollar kayganlaşabilir ve kazalara yol açabilir. Yüksek kesimlerde yaşayanlar için hava daha soğuk olabilir. Bu nedenle uygun giyinmeleri tavsiye ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'yi stabil bir hava bekliyor. Çarşamba günü, gökyüzü az bulutlu olacak. Sıcaklıklar, 18 ile 23 derece arasında seyredecek. Cumaya kadar genel olarak 19 ile 24 derece arasında değişecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri için elverişli olacaktır. Gün içinde rüzgarın hızı artabilir. Bu unsuru aktivitelerinizi planlarken göz önünde bulundurmalısınız.

Kayseri'deki hava koşulları karışık bir tablo sunuyor. Bugünkü hava durumu, çok yönlü bir hazırlık gerektiriyor. Önümüzdeki günlerde daha keyifli havalar görülmesi bekleniyor. Doğru kıyafet seçimi ve hava şartlarına uygun davranış, hayatınızı kolaylaştırabilir. Hava durumu her an değişebilir. Gün içinde gelişmeleri takip etmekte fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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