Kayseri Hava Durumu! 13 Mart Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mart 2026 Cuma günü, Kayseri'de hava genellikle güneşli. Gündüz sıcaklık 10-11 derece arasında olacak. Gece sıcaklık ise 0-1 dereceye düşecek. Nem oranı %53 seviyelerinde. Rüzgar hızı 12 km/saat civarında. Rüzgar, doğu-kuzeydoğu yönünden esecek. Gün doğumu saat 06:53'te, gün batımı ise 18:43'te gerçekleşecek.

Kayseri'deki hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Sabah ve akşam saatlerinde serin olacağı için kalın kıyafetler giymek faydalı. Kışlık mont, atkı, bere ve eldiven kullanmak soğuktan korunmaya yardımcı olur. Gün boyunca güneşli hava hakim olacak. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından önemlidir.

Gelecek günlerde Kayseri'de hava durumu değişecek. Cumartesi günü, 14 Mart 2026, yer yer güneşli olacak. Ardından hava bulutlanacak. Sıcaklık gündüz 10-11 derece, gece ise 4-5 derece civarında seyredecek. Pazar günü, 15 Mart 2026, yer yer sağanak bekleniyor. Gündüz sıcaklık 9-10 derece, gece ise 1-2 derece arasında olacak. Pazartesi günü, 16 Mart 2026, kısmen güneşli hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 10-11 derece, gece ise -1-0 derece civarında olacak.

Hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olunmalı. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye ve su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak önemli. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek şart. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak da önemlidir. Bu önlemler sağlığınızı korur ve aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olur.