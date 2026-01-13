Kayseri Hava Durumu! 13 Ocak Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve karlı. Sabah saatlerinde sıcaklık -2 derece civarındadır. Hafif kar yağışı beklenmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık -1 dereceye yükselecek. Hafif kar yağışı devam edecektir. Akşam saatlerinde sıcaklık -3 dereceye düşecek. Kar yağışı sürecektir. Gece saatlerinde sıcaklık -5 derece civarına gelmektedir. Hava bulutlu kalacaktır. Rüzgar kuzey yönünden saatte 8 kilometre hızla esecektir. Nem oranı sabah %87, gündüz %75, akşam %78 ve gece %80 civarında olacaktır. Basınç sabah 885 hPa, gündüz 887 hPa, akşam 888 hPa ve gece 890 hPa seviyelerinde ölçülecektir.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacaktır. 14 Ocak Çarşamba günü, kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. Sıcaklık gündüz -5 derece, gece -9 derece civarında olacaktır. 15 Ocak Perşembe günü, alçak bulutlar ile sıcaklıklar gündüz -2 derece, gece -6 derece seviyelerinde seyredecektir. 16 Ocak Cuma günü, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacaktır. Gündüz sıcaklığı 0 derece, gece -7 derece civarında olacaktır.

Soğuk ve karlı hava koşullarında, Kayseri'de yaşayanlar dikkatli olmalıdır. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Ayakkabılar kaymaz tabanlı olmalıdır. Sokaklarda oluşabilecek buzlanmalara karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken hız sınırlarına uyulmalıdır. Kar yağışı trafik koşullarını zorlaştırabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almayı unutmamalısınız.