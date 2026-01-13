HABER

Kayseri Hava Durumu! 13 Ocak Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de hava durumu 13 Ocak 2026'da soğuk ve karlı olarak gözlemleniyor. Sabah -2 derece olan sıcaklık, akşam -3 dereceye düşecek. Hafif kar yağışı gün boyunca devam edecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların kısmen ılımanlaşması bekleniyor. 14 Ocak'ta gündüz -5 dereceye ulaşacak olan hava, dışarıda bulunanlar için tehlikeleri beraberinde getirebilir. Kalın giysiler ve kaymaz ayakkabılarla dışarı çıkmak önemlidir.

Taner Şahin

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve karlı. Sabah saatlerinde sıcaklık -2 derece civarındadır. Hafif kar yağışı beklenmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık -1 dereceye yükselecek. Hafif kar yağışı devam edecektir. Akşam saatlerinde sıcaklık -3 dereceye düşecek. Kar yağışı sürecektir. Gece saatlerinde sıcaklık -5 derece civarına gelmektedir. Hava bulutlu kalacaktır. Rüzgar kuzey yönünden saatte 8 kilometre hızla esecektir. Nem oranı sabah %87, gündüz %75, akşam %78 ve gece %80 civarında olacaktır. Basınç sabah 885 hPa, gündüz 887 hPa, akşam 888 hPa ve gece 890 hPa seviyelerinde ölçülecektir.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacaktır. 14 Ocak Çarşamba günü, kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. Sıcaklık gündüz -5 derece, gece -9 derece civarında olacaktır. 15 Ocak Perşembe günü, alçak bulutlar ile sıcaklıklar gündüz -2 derece, gece -6 derece seviyelerinde seyredecektir. 16 Ocak Cuma günü, bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacaktır. Gündüz sıcaklığı 0 derece, gece -7 derece civarında olacaktır.

Soğuk ve karlı hava koşullarında, Kayseri'de yaşayanlar dikkatli olmalıdır. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Ayakkabılar kaymaz tabanlı olmalıdır. Sokaklarda oluşabilecek buzlanmalara karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken hız sınırlarına uyulmalıdır. Kar yağışı trafik koşullarını zorlaştırabilir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almayı unutmamalısınız.

