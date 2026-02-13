HABER

Kayseri Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 13 Şubat 2026 tarihinde hava durumu hafif yağışlı ve serin geçiyor. Gündüz sıcaklık 10 ile 12 derece arasında değişirken, akşam 7 ile 9 dereceye düşecek. Rüzgar güneydoğudan esiyor ve hızı 24 ile 42 km/saat arasında. Gün boyunca yağış ihtimali oldukça yüksek. Cuma ve Cumartesi günleri dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak önem taşıyor. Planlama yaparken gün doğumu ve batım saatlerini dikkate almak faydalı olacaktır.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün 13 Şubat 2026 Cuma günü. Kayseri'de hava durumu hafif yağışlı ve serin. Gündüz sıcaklıklar 10 ile 12 derece arasında. Akşam saatlerinde bu değerin 7 ile 9 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 3 ile 4 derece civarında. Rüzgar güneydoğudan orta şiddette esiyor. Hızı 24 ile 42 km/saat arasında. Nem oranı %65 ile %79 arasında değişiyor. Bu durum havanın nemli olduğunu gösteriyor. Gün boyunca yağış ihtimali %77 ile %92 arasında. Bu, günün büyük kısmında hafif yağışların olabileceğini işaret ediyor. Gün doğumu saati 07:30. Gün batımı ise 18:12 olarak hesaplandı.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Cuma gününden Cumartesi gününe geçerken hafif yağışlar devam edecek. Pazar günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık Cumartesi günü 1 ile 7 derece arasında olacak. Pazar günü sıcaklık 2 ile 13 dereceye çıkacak. Rüzgar hızları Cumartesi günü 7 ile 32 km/saat arasında esmesi bekleniyor. Pazar günü rüzgar 16 ile 34 km/saat kadar hızlanabilir. Nem oranı Cumartesi günü %70 ile %87 arasında. Pazar günü ise %65 ile %79 arasında değişecek. Gün doğumu saatleri Cumartesi günü 07:27 ve 18:10. Pazar günü ise 07:28 ve 18:16 olarak tahmin ediliyor.

Kayseri'de yaşayanlar ve ziyaretçiler için önemli tavsiyeler var. Cuma ve Cumartesi günleri dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekir. Rüzgarın etkisini azaltacak giysilerin tercih edilmesi önerilir. Nemli havalarda alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olunmalıdır. Gerekli ilaçların bulundurulması önemlidir. Gün doğumu ve batımı saatlerine göre planlama yaparak gün ışığından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

