Kayseri Hava Durumu! 14 Nisan Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Nisan 2026 Salı günü Kayseri'de hava durumu ılıman. Hava güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 1 ile 4 derece arasında. Hava genellikle parçalı ve az bulutlu. Dışarı çıkarken, hafif bir ceket ya da kazak almak faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava sıcaklıklarında hafif bir artış bekleniyor. 15 Nisan Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında olacak. 16 Nisan Perşembe günü, sıcaklıklar 20 ile 22 derece civarına yükselebilir. 17 Nisan Cuma günü hava sıcaklıklarının 20 ile 22 derece arasında olacağı öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Hava gündüzleri 20 dereceye çıkabilir. Akşamları ise 8 ile 10 dereceye düşebilir. Akşam saatlerinde serinlik olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Yanınıza bir ceket almanızda fayda var. Güneş ışınlarının etkisini artırabileceği bu günlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir.

