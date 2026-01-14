HABER

Kayseri Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 14 Ocak 2026'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 0 ile 1 derece arasında, gece ise -11 ile -13 derece civarı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava ılımanlaşacak. 15 Ocak'ta gündüz sıcaklığı 1 dereceye çıkacakken, 17 Ocak'ta hafif kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava koşullarında dikkatli olunması, kalın giyinilmesi ve kaygan zeminlere karşı tedbir alınması önem taşıyor.

Taner Şahin

Kayseri'de 14 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 ile 1 derece arasında. Gece sıcaklığının ise -11 ile -13 derece civarında olması bekleniyor. Bu nedenle Kayseri'de hava oldukça soğuk ve bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu ılımanlaşacak. 15 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklığı 1 derece olarak tahmin ediliyor. Gece sıcaklığının ise -6 derece olacağı öngörülüyor. 16 Ocak Cuma günü gündüz sıcaklığı 0 derece, gece ise -8 derece olacak. 17 Ocak Cumartesi günü hafif kar sağanağı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı -4 derece, gece sıcaklığı ise -13 derece civarında olacak.

Bu soğuk hava koşullarında Kayseri'deki herkesin dikkatli olması önemli. Dışarı çıkarken kalın ve kat kat giyinmek gerekiyor. Soğuktan korunmak için atkı, bere ve eldiven kullanmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı. Araç kullanırken hız limitlerine uyulması önemlidir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak Kayseri'de günlerinizi daha konforlu hale getirebilirsiniz.

