Kayseri Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

15 Aralık Pazartesi 2025, Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün içinde hava sıcaklıkları 1 ile 5 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 0 derecenin altında kalacak. Kayseri'deki hava durumu, bu nedenle soğuk ve bulutlu olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 16 Aralık Salı günü hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 5 derece arasında olacak. 17 Aralık Çarşamba günü hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar 2 ile 4 derece arasında seyredecek. 18 Aralık Perşembe günü ise hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 4 ile 6 derece arasında değişecek.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Rüzgardan korunmak için uygun aksesuarlar kullanmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma olabileceğini unutmamalısınız. Dikkatli olmak, büyük bir fayda sağlayacaktır. Hava koşullarına uygun planlar yaparak olumsuz hava şartlarından etkilenmeyi en az seviyeye indirebilirsiniz.