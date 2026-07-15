Kayseri Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Kayseri'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 29 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 15 dereceye düşecek. Nem oranı %57 civarında kalıyor. Rüzgar kuzey yönünden 6 km/s hızında esecek. Yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için ideal bir gün demek.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'nin hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Temmuz Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 28 derece civarına yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 13 derece civarında seyredecek. 17 Temmuz Cuma günü de hava güneşli ve açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 29 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 12 dereceye kadar düşecek. Yağış yok. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir durum sunuyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek amacıyla açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gündüz saatlerinde hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Akşam serinliğine karşı yanınıza bir ceket almak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmayı unutmayın. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de önemli. Bu şekilde Kayseri'deki hoş havanın tadını çıkarabilirsiniz.