Kayseri Hava Durumu! 16 Mayıs Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü, Kayseri'de hava serin ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 16-17 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 8-10 dereceye düşecek. Hava genellikle bulutlu ve gün boyunca hafif yağışlar görülebilir.

Önümüzdeki günlerde, 17 Mayıs Pazar günü, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 19-20 derece arasında değişecek. 18 Mayıs Pazartesi günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 17-18 derece civarına yükselebilir. 19 Mayıs Salı günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 16-17 derece aralığında olacak.

Bu dönemde, Kayseri'de hava serin ve yağışlı geçecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha da serin olabilir. Kat kat giyinmek ve rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih etmek iyi bir fikir. Özellikle 16 Mayıs Cumartesi günü, hafif yağışlar beklendiğinden, kapalı alan aktiviteleri planlamak uygun olabilir.

Kayseri'deki hava durumu, serin ve yağışlı koşulların devam edeceğini gösteriyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun önlemleri almak önemlidir.