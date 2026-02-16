Kayseri Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü, Kayseri'de hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 14 - 15 derece civarında. Gece sıcaklık ise 6 - 7 derece arasında seyredecek. Nem oranı %50 - 60 seviyelerinde olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden hafif esmesi bekleniyor. Kayseri'deki hava durumu ılıman bir gün geçirmenizi sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 17 Şubat Salı günü, hava çok bulutlu olacak. Hafif yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz 12 - 13 derece. Gece 4 - 5 derece civarında seyredecek. 18 Şubat Çarşamba günü, hava bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 8 - 9 derece arasında değişecek. Gece ise 0 - 1 derece olacak.

19 Şubat Perşembe gününde, hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 7 - 8 derece, gece ise -1 - 0 derece civarında olacak. 20 Şubat Cuma günü, hava hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 3 - 4 derece. Gece ise -4 - -3 derece arasında seyredecek.

21 Şubat Cumartesi günü, ara ara yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 3 - 4 derece. Gece ise -6 - -5 derece civarında olacak. 22 Şubat Pazar günü, hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 2 - 3 derece. Gece ise -7 - -6 derece arasında değişecek.

23 Şubat Pazartesi günü, hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 6 - 7 derece. Gece sıcaklıkları -6 - -5 derece civarında olacak. 24 Şubat Salı günü, hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 8 - 9 derece, gece ise -5 - -4 derece arasında seyredecek.

25 Şubat Çarşamba günü, hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 8 - 9 derece. Gece ise -5 - -4 derece arasında seyredecek. 26 Şubat Perşembe günü, hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 9 - 10 derece. Gece sıcaklık -1 - 0 derece arasında değişecek.

27 Şubat Cuma günü, hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 10 - 11 derece. Gece ise 1 - 2 derece civarında olacak. 28 Şubat Cumartesi günü, hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 12 - 13 derece. Gece sıcaklık 6 - 7 derece arasında seyredecek. 1 Mart Pazar günü, hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 18 - 19 derece. Gece ise 4 - 5 derece civarında olacak.

Bu dönemde, hava koşullarına göre bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde şemsiye bulundurmalısınız. Su geçirmeyen ayakkabılar giymeniz önerilir. Soğuk günlerde kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız önemlidir. Bu, hipotermi riskini azaltacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmak gerekiyor. Rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmelisiniz. Böylece Kayseri'de hava koşullarına uygun hareket edebilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz.