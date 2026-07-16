Kayseri Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de hava durumu, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29 - 30 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 12 - 13 dereceye düşecek. Nem oranı %50 - %53 seviyelerinde kalacak. Yağış olasılığı neredeyse sıfır düzeyinde. Rüzgar kuzey yönünden 7 - 11 km/s hızında esecek.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu genelde açık ve güneşli olacak. 17 Temmuz Cuma günü en yüksek sıcaklık 28 - 29 derece olacak. En düşük sıcaklık ise 12 - 13 derece aralığında kalacak. 18 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 29 - 30 dereceye ulaşacak. 19 Temmuz Pazar günü ise 31 - 32 derece olması bekleniyor. Dönemde yağış olasılığı düşük kalacak. Nem oranı %50 - %53 seviyelerinde seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli ortamda dışarıda vakit geçirenlerin korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalıdır. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Spor yaparken aşırı sıcaklardan kaçınmak da önemlidir. Gerektiğinde ara vermek sağlığınız için yararlı olacaktır.

Kayseri'deki hava durumu açık ve güneşli olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurarak hazırlık yapması gerekmektedir.