Kayseri Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de, 17 Aralık 2025 Çarşamba günü, hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 5 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 2-3 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 6 km/saat civarında gerçekleşecek. Nem oranı %57 ile %87 arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:50. Gün batımı ise 17:17 olarak bekleniyor.

18 Aralık Perşembe günü, gündüz sıcaklıkları 4-6 derece olacak. Gece sıcaklıkları -4 ile -2 derece arasında görülecek. 19 Aralık Cuma günü gündüz sıcaklıkları 6-7 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları -5 ile -2 derece arasında değişecek. 20 Aralık Cumartesi günü gündüz 7-8 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise -3 ile 0 derece arasında seyredecek.

Bu soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olacağını hatırlamak gerekir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Sıcak tutan aksesuarlar kullanmak, sağlık sorunlarını önleyebilir. Rüzgarın etkisi ile hissedilen sıcaklık daha da düşecektir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Gün içinde güneşli havadan faydalanarak açık hava aktiviteleri yapılabilir. Akşam saatlerinde hava karardığında sıcak tutan giysiler giymek önemlidir.