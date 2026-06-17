Kayseri Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün 17 Haziran 2026 Çarşamba. Kayseri'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklık 26 ile 12 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeybatıdan hafif esecek. Bazen orta kuvvette olabilir. Kayseri'de hava "güzel ve ılıman"dır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 18 Haziran Perşembe, hava güneşli olacak. Sıcaklık 27 ile 12 derece arasında seyredecek. 19 Haziran Cuma, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 23 ile 11 derece arasında olacak. 20 Haziran Cumartesi yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 21 ile 10 derece arasında değişecek.

Bu değişken hava koşulları için dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle 19 ve 20 Haziran tarihlerinde dışarı çıkarken hazırlıklı olunmalı. Şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmalı. Yol koşullarına uygun hızda seyretmek önemlidir.

Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlar yaparken hava tahminlerini kontrol etmeli, gerekli önlemleri almalısınız. Böylece konforlu ve güvenli bir deneyim yaşayabilirsiniz.