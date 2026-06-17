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Kayseri Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de hava durumu 17 Haziran'da güneşli bir günle başlıyor. Sıcaklık 12 ile 26 derece arasında değişecek. Ancak, önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. 18 Haziran'da sıcaklık 27 dereceye çıkacak. 19 ve 20 Haziran'da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken hazırlıklı olunması, şemsiye ve su geçirmez giysilerin bulundurulması öneriliyor. Trafikte dikkatli olunmalı ve hava durumu kontrol edilmeli.

Kayseri Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 17 Haziran 2026 Çarşamba. Kayseri'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklık 26 ile 12 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeybatıdan hafif esecek. Bazen orta kuvvette olabilir. Kayseri'de hava "güzel ve ılıman"dır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 18 Haziran Perşembe, hava güneşli olacak. Sıcaklık 27 ile 12 derece arasında seyredecek. 19 Haziran Cuma, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 23 ile 11 derece arasında olacak. 20 Haziran Cumartesi yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 21 ile 10 derece arasında değişecek.

Bu değişken hava koşulları için dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle 19 ve 20 Haziran tarihlerinde dışarı çıkarken hazırlıklı olunmalı. Şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmalı. Yol koşullarına uygun hızda seyretmek önemlidir.

Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlar yaparken hava tahminlerini kontrol etmeli, gerekli önlemleri almalısınız. Böylece konforlu ve güvenli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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