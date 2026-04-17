Kayseri Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de, 17 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20-23 derece olacak. Öğle saatlerine doğru hava bulutlanacak. Yer yer hafif yağışlar görülebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 12-14 derece arasında seyredecek.

Cumartesi günü, 18 Nisan 2026'da hava sıcaklığı 18-19 derece civarında bekleniyor. Yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Pazar günü, 19 Nisan 2026'da sıcaklık 10-12 derece arasında olacak. Yağmurun zamanla azalması öngörülüyor.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı uygun giyinmek de önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan kıyafetler tercih etmek sağlığınıza yararlı olacaktır.

Kayseri'de hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenliğini sürdürecek. Günlük planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmelisiniz. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.