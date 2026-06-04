Özgür Özel ve CHP’li 3 vekil hakkında dosya Ankara’ya gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın dosyasında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş hakkında tefrik edilen dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiğini duyurdu.

ÖZKAN YALIM’IN TELEFONLARI İNCELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait cep telefonları incelendi.

Açıklamada, cep telefonlarında yapılan tespitler ve şüphelilerin ikrar içerikli beyanları sonucunda bazı iddiaların değerlendirildiği belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA “RÜŞVET ALMAK” İDDİASI

Başsavcılık açıklamasında, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in Özkan Yalım’dan farklı tarihlerde “siyasi rüşvet” olarak değerlendirilen maddi menfaat talep ettiğine ve bu miktarların Yalım tarafından teslim edildiğine ilişkin iddiaların dosyada yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, alınan beyanlar, HTS/baz eşleşmeleri ve mesajlaşma tutanakları kapsamında Özgür Özel hakkında “rüşvet almak” suçundan fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte iddialar bulunduğu ifade edildi.

CHP KURULTAYI İDDİALARI DA DOSYADA

Başsavcılık açıklamasında, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin iddialara da yer verildi.

Açıklamada, Özgür Özel ve Veli Ağbaba koordinesinde delegelerin iradesini etkilemeye ve kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edildiği iddiası yer aldı.

CHP’Lİ 4 VEKİLİN ADI GEÇTİ

Açıklamada, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’ın da söz konusu eylemlere iştirak ettiklerine ilişkin iddiaların bulunduğu belirtildi.

Bu kapsamda Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Suat Özçağdaş hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet suçundan dosya tefrik edildiği bildirildi.

DOSYA ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tefrik edilen dosya hakkında yetkisizlik kararı verildiğini açıkladı.

Açıklamada, dosyanın 4 Haziran 2026 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/239999 soruşturma sayılı dosyada tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a ait cep telefonlarının incelenmesinde yapılan tespitler ile şüphelilerin ikrar içerikli beyanları neticesinde;

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Özkan Yalım'dan farklı tarihlerde siyasi rüşvet olarak değerlendirilen maddi menfaat talep ettiğine ve talep edilen miktarların Özkan Yalım tarafından teslim edildiğine ilişkin iddialar hakkında alınan beyanlar, HTS/baz eşleşmeleri, mesajlaşma tutanakları neticesinde fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında rüşvet almak suçundan,

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci Olağan Kurultayı hakkındaki iddialar yönünden ise;

04.11.2023 ve 05.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba koordinesinde delegelerin iradesini etkilemeye, kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın bahsi geçen eylemlere iştirak ettiklerine ilişkin iddialar hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet suçundan tefrik edilen dosyanın 04.06.2026 tarihinde yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiştir."