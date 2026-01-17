Kayseri Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Ocak 2026 Cumartesi. Kayseri'de hava durumu soğuk ve karla karışık yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 0 ile 3 derece arasında değişecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık -1 ile -4 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz -1 derece, akşam -5 derece ve gece -9 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar batıdan saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %79 civarında olacak. Gün doğumu saat 07:53, gün batımı saati ise 17:41 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Ocak Pazar günü sıcaklık -1 ile -8 derece arasında olacak. 19 Ocak Pazartesi günü sıcaklık -4 ile -12 derece arasında değişecek. 20 Ocak Salı günü ise sıcaklık -5 ile -15 derece olacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle bulutlu ve güneşli olacağı öngörülüyor.

Kayseri'de bu soğuk ve karla karışık yağışlı günlerde dikkatli olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yola çıkanların dikkatli olmaları gerekiyor. Yol koşulları kaygan olabilir. Araçların kış lastikleri ile donatılması önerilir. Sürüş hızının düşürülmesi de önemlidir. Açık alanlarda vakit geçirenlerin uygun kış kıyafetleri giymeleri gerekir. Bu, hipotermi riskini azaltacaktır. Evlerde pencere ve kapıların iyi kapatılması önemlidir. Isı yalıtımının kontrol edilmesi faydalıdır. Su borularının donma riskine karşı korunması da önemlidir. Bu önlemler, bireylerin ve toplumun güvenliğini sağlamaya yardımcı olacaktır.