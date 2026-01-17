HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 17 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 0 ile 3 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde -1 ile -4 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık ise gündüz -1, akşam -5 ve gece -9 derece olarak tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da düşeceği bekleniyor. Bu nedenle Kayseri'de güvenlik önlemlerine dikkat etmek, kış koşullarına uygun hazırlıklar yapmak hayati önem taşıyor.

Kayseri Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 17 Ocak 2026 Cumartesi. Kayseri'de hava durumu soğuk ve karla karışık yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 0 ile 3 derece arasında değişecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık -1 ile -4 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz -1 derece, akşam -5 derece ve gece -9 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar batıdan saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %79 civarında olacak. Gün doğumu saat 07:53, gün batımı saati ise 17:41 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Ocak Pazar günü sıcaklık -1 ile -8 derece arasında olacak. 19 Ocak Pazartesi günü sıcaklık -4 ile -12 derece arasında değişecek. 20 Ocak Salı günü ise sıcaklık -5 ile -15 derece olacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle bulutlu ve güneşli olacağı öngörülüyor.

Kayseri'de bu soğuk ve karla karışık yağışlı günlerde dikkatli olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yola çıkanların dikkatli olmaları gerekiyor. Yol koşulları kaygan olabilir. Araçların kış lastikleri ile donatılması önerilir. Sürüş hızının düşürülmesi de önemlidir. Açık alanlarda vakit geçirenlerin uygun kış kıyafetleri giymeleri gerekir. Bu, hipotermi riskini azaltacaktır. Evlerde pencere ve kapıların iyi kapatılması önemlidir. Isı yalıtımının kontrol edilmesi faydalıdır. Su borularının donma riskine karşı korunması da önemlidir. Bu önlemler, bireylerin ve toplumun güvenliğini sağlamaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Torba torba paralarla kaçtılar! 30 milyondan sadece 20 bin TL eksik çıktıTorba torba paralarla kaçtılar! 30 milyondan sadece 20 bin TL eksik çıktı
İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yükseldi! İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yükseldi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.