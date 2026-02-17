Kayseri Hava Durumu! 17 Şubat Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Şubat 2026 Salı. Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca aralıklı yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 4 derece civarında. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %76 seviyelerinde. Bu durum havanın soğuk ve nemli hissettirebilir. Rüzgar hızı saatte 5.9 kilometre civarında.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişiklik gösterecek. 18 Şubat Çarşamba günü yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar 5 ile 11 derece arasında seyredecek. 19 Şubat Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında değişecek. 20 Şubat Cuma günü daha sıcak hava bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile 11 derece arasında olacak.

Bu dönemde yağışlı günlerde şemsiye ve su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır.

Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Buna göre hazırlıklı olmak gerekmektedir.