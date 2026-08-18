Kayseri Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün 18 Ağustos 2026 Salı. Kayseri'de hava durumu oldukça keyifli. Gündüz hava sıcaklığı yaklaşık 27 derece olacak. Hava genel olarak güneşli geçiyor. Gece saatlerinde sıcaklık 14 - 15 derece arasında olacak. Bu, Kayseri'nin karasal ikliminin tipik bir yansıması. Gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı belirgin.

Ağustos ayının ortalarında Kayseri'de hava durumu genellikle böyle seyreder. Gündüz sıcaklık 29 - 30 dereceye ulaşır. Gece ise 15 - 16 dereceye düşer. Bu dönemde hava genellikle güneşlidir. Yağış ihtimali de düşüktür. 18 Ağustos'ta yağış ihtimali yaklaşık %10 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde de Kayseri'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 28 - 29 derece civarında olacak. Hava koşullarının güneşli olması bekleniyor. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklıklar yine 28 - 29 derece arasında seyredecek. Hava koşulları yine güneşli olacak. 21 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 30 - 31 dereceye yükselecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Piknikler, yürüyüşler veya açık hava sporları için ideal bir dönemdesiniz. Gündüz güneş ışınlarının etkisi ile sıcaklıklar artabilir. Bu nedenle güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmamalısınız. Gece sıcaklıklar düşebilir. Yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Kayseri'nin karasal iklimi, gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farklarının belirgin olmasına neden olur. Bu nedenle farklı saatlerde farklı kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, Kayseri'de 18 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu oldukça güzel. Önümüzdeki günlerde de benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Şehrin sunduğu güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz.