Kayseri Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de hava durumu 18 Aralık'tan itibaren soğuk ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 4 derece, akşam ise 1 dereceyi bulacak. Gece sıcaklıkları -2 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 6 km/saat ile doğudan esecek. 19 Aralık'ta sıcaklık -2, 8 ve 3 derece civarına gerileyecek. Nem oranı sabah %77, gündüz %47, akşam %70, gece %79 olacak. Kalın giyinmek ve rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmesi öneriliyor.

Devrim Karadağ

18 Aralık 2025 Perşembe günü Kayseri'de hava durumu genellikle soğuk ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 4 derece civarında. Akşam saatlerinde 1 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise -2 derece olacak. Rüzgar hızı 6 km/saat civarında. Rüzgar doğu yönünden esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %83. Gündüz %61, akşam %78 ve gece %82 civarında olacak. Gün doğumu 07:50, gün batımı ise 17:17 olarak hesaplanmıştır.

19 Aralık Cuma günü Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık -2 derece civarında. Gündüz saatlerinde ise 8 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde 3 dereceyi göreceğiz. Gece saatlerinde sıcaklık -1 derece olacak. Rüzgar hızı yine 6 km/saat ölçülecek. Doğu yönünden esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %77. Gündüz %47, akşam %70 ve gece %79 civarında olacak.

20 Aralık Cumartesi günü hava durumu benzer şekilde devam edecek. Sabah saatlerinde sıcaklık -1 derece kadar düşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde 6 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 3 derece civarında olacak. Rüzgar hızı 6 km/saat olacak ve doğu yönünden esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %71. Gündüz %45, akşam %62 ve gece %72 civarında olacak.

21 Aralık Pazar günü de soğuk hava etkisini sürdürecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 1 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 derece olarak kaydedilecek. Gece saatlerinde ise 3 derece olacak. Rüzgar sabah saatlerinde 8 km/saat esiyor. Gündüz 10 km/saat, akşam ve gece saatlerinde ise 9 km/saat olacak. Nem oranı sabah saatlerinde %71. Gündüz %45, akşam %62 ve gece %72 civarında kalacak.

Bu soğuk ve bulutlu hava koşullarında dikkatli olmak gerekir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olacak. Kalın ve kat kat giyinmek önemli. Vücut ısısını korumak için bu önlemler faydalı olacaktır. Rüzgarın doğu yönünden esmesi nedeniyle rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Nem oranı yüksek olduğunda hava daha soğuk hissedilebilir. Önlemler almak gerekir. Dışarıda vakit geçirecekler için sıcak içecekler iyi bir seçenek olacak. Eldiven ve atkı gibi aksesuarlar kullanmak da faydalı olacaktır.

