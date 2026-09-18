HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 18 Eylül Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 18 Eylül Cuma günü hava durumu serin bir atmosfer sunuyor. Sonbaharın ilk günlerinde sıcaklıklar 19-22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hissedilen serin rüzgarlar, dış mekan aktiviteleri için hafif giysiler gerektirebilir. Öğle saatlerine doğru havanın açılması, Kayseri halkı için keyifli bir dışarı çıkma imkanı sağlıyor. Taze hava ve doğa yürüyüşleri için en uygun zamanlar yaşanacak.

Kayseri Hava Durumu! 18 Eylül Cuma Kayseri hava durumu nasıl?
Simay Özmen

18 Eylül Cuma 2026 tarihi itibarıyla Kayseri'de hava durumu serin. Sonbaharın ilk günlerine özgü bir serinlik var. Sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında değişir. Sabah saatlerinde serin rüzgarlar hissedilir. Bu rüzgarlar hafif bir soğuk hissiyatı yaratabilir. Güneş sabah saatlerinde şehri aydınlatacak. Öğle saatlerine doğru havanın açılması bekleniyor. Kayseri halkı dışarıda vakit geçirmek için uygun bir fırsat yakalayacak.

Kayseri hava durumu genellikle ılık. Akşam saatlerinde hava daha serin hale gelecek. Hafif yağış olasılığı bulunuyor. İnsanlar dışarıda geçirecekleri zaman diliminde hazırlık yapmalı. Dış mekan aktiviteleri planlayanlar, hafif bir ceket veya yağmurluk alabilir. Bu, aniden çıkabilecek hafif yağışlara karşı önlem almayı sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu zaman zaman güneşli olacak. Yer yer bulutlu bir yapı da görülmesi muhtemel. Sıcaklıklar 18 - 21 derece aralığında seyredebilir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir. Kayseri, doğaseverler için cazibe merkezi olmaya devam edecek.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte hırka veya hafif mont giymek keyfi artırabilir. Parklarda ve bahçelerde yürüyüş yapmak harika bir seçenek. Taze havayı solumak ve doğanın tadını çıkarmak için idealdir. Gün içerisinde hava koşulları aniden değişebilir. Dışarıdaki aktivitelerin konforunu artırmak için dikkatli olmak önemlidir. Her mevsimin kendine has güzellikleri ve zorlukları vardır. Kayseri’de keyifli bir gün için hava koşullarına uygun planlar yapılmalıdır.

Kayseri'deki 18 Eylül Cuma hava durumu enerjik bir başlangıç sunuyor. Doğanın tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir zemin oluşturuyor. Gün içinde doğayla iç içe olma imkanı var. Güzel manzaralar eşliğinde vakit geçirmek mümkündür.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi! Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!
Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındıHasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD resmen duyurdu! O ülkeye milyarlarca dolarlık F-35 sattılar

ABD resmen duyurdu! O ülkeye milyarlarca dolarlık F-35 sattılar

İçişleri Bakanı Çiftçi: "Son çeteyi çökertinceye kadar bu mücadele bitmeyecek"

İçişleri Bakanı Çiftçi: "Son çeteyi çökertinceye kadar bu mücadele bitmeyecek"

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

‘Aşk-ı Memnu'nun ‘Arsen Halası' Gülsen Tuncer hayatını kaybetti

‘Aşk-ı Memnu'nun ‘Arsen Halası' Gülsen Tuncer hayatını kaybetti

Fonları işleme kapatılan portföy yönetim şirketlerinden açıklama

Fonları işleme kapatılan portföy yönetim şirketlerinden açıklama

İslam Memiş’ten Fed ve petrol uyarısı: Dengeler değişebilir

İslam Memiş’ten Fed ve petrol uyarısı: Dengeler değişebilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.