Kayseri Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün 18 Temmuz 2026 Cumartesi. Kayseri'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca sıcaklık 20 - 27 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bulunacak. Açık hava aktiviteleri için ideal koşullar sunuluyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak. Dışarıda vakit geçirenler için rahat bir ortam olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Temmuz Pazar günü sıcaklık 20 - 29 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 21 - 31 dereceye yükselecek. Parlak güneş ışığı altında hava oldukça sıcak olacak. 21 Temmuz Salı günü de sıcaklık 21 - 31 derece arasında kalacak. Yine güneşli bir gün geçireceğiz.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçirecekler için güneşten korunmak önemli. Güneş kremi kullanmak katkı sağlar. Şapka takmak da faydalı olacaktır. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Açık hava aktivitelerinde aşırı sıcaklardan kaçınmak gerekir. Serin saatleri tercih etmek sağlığınız için faydalıdır.

Kayseri'de hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu koşulları göz önünde bulundurmalısınız.