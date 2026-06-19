Kayseri Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Haziran 2026 Cuma günü, Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 12 ile 23 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı ve yönü hakkında kesin bir bilgi yok. Genel olarak hafif ve değişken yönlü olması öngörülüyor.

Bu tür hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu durum dikkat gerektirir. Ani yağışlar ve gök gürültüsü, dışarıda olanları olumsuz etkileyebilir. Şemsiye veya yağmurluk alınması faydalı olacaktır. Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek akıllıca bir davranış olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, 20 Haziran Cumartesi günü, Kayseri'nin bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 11 ile 20 derece arasında olacak. 21 Haziran Pazar günü, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 10 ile 23 derece arasında seyredecek. 22 Haziran Pazartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9 ile 23 derece arasında olacak.

Bu dönemde açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava koşullarını yakından takip etmelidir. Ani hava değişiklikleri ve yağışlar, dışarıda vakit geçirenleri olumsuz etkileyebilir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Planlara göre esneklik göstermek de faydalı olacaktır.