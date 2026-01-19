Kayseri Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve karlı. Gündüz saatlerinde sıcaklığın -4 derece olması bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif kar yağışı görülecek. Bu saatlerde hava sıcaklığı -6 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık tekrar -4 dereceye yükselecek. Hafif kar yağışı devam edecek. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı -5 dereceye düşecek. Hava bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -6 derece civarında kalacak. Hava bulutlu olacak. Rüzgarın batıdan saatte 14 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %82 civarında olacak. Bu soğuk ve karlı hava koşullarında kalın giysiler giymeniz önemlidir. Kar lastiği kullanmanız gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmanızda fayda var.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu ılımanlaşacak. 20 Ocak 2026 Salı günü sıcaklığın -3 derece civarında olması bekleniyor. Hava az bulutlu olacak. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava sıcaklığının 1 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Hava yer yer güneşli, ardından bulutlanacak. 22 Ocak 2026 Perşembe günü sıcaklığın -1 derece olması bekleniyor. Hava pek soğuk olmayacak. Bu tarihlerde hava koşulları ılımanlaşsa da dikkatli olmanız önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklar görülebilir. Kalın giysiler giymeniz dikkatli olmanız açısından faydalıdır. Araç kullanırken de dikkatli olmalısınız.