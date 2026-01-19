HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 19 Ocak 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve karlı olacak. Gündüz sıcaklığı -4 derece civarına yükselecek. Sabah ve akşam saatlerinde kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı -6 dereceye kadar düşecek. Rüzgar batıdan 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %82 seviyelerinde. Yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle kalın giysiler giymek ve araç kullanırken dikkatli olmak önem taşımaktadır.

Kayseri Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve karlı. Gündüz saatlerinde sıcaklığın -4 derece olması bekleniyor. Sabah saatlerinde hafif kar yağışı görülecek. Bu saatlerde hava sıcaklığı -6 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık tekrar -4 dereceye yükselecek. Hafif kar yağışı devam edecek. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı -5 dereceye düşecek. Hava bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -6 derece civarında kalacak. Hava bulutlu olacak. Rüzgarın batıdan saatte 14 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %82 civarında olacak. Bu soğuk ve karlı hava koşullarında kalın giysiler giymeniz önemlidir. Kar lastiği kullanmanız gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmanızda fayda var.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu ılımanlaşacak. 20 Ocak 2026 Salı günü sıcaklığın -3 derece civarında olması bekleniyor. Hava az bulutlu olacak. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava sıcaklığının 1 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Hava yer yer güneşli, ardından bulutlanacak. 22 Ocak 2026 Perşembe günü sıcaklığın -1 derece olması bekleniyor. Hava pek soğuk olmayacak. Bu tarihlerde hava koşulları ılımanlaşsa da dikkatli olmanız önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklar görülebilir. Kalın giysiler giymeniz dikkatli olmanız açısından faydalıdır. Araç kullanırken de dikkatli olmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kız evlattan kaçırılan 1 milyar TL'lik miras! Her yolu denediler ama olmadıKız evlattan kaçırılan 1 milyar TL'lik miras! Her yolu denediler ama olmadı
Pastanede dehşet! Durup dururken bıçakla saldırdıPastanede dehşet! Durup dururken bıçakla saldırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye'de korkunç görüntüler! Teröristler, çekilirken esirleri infaz etti

Suriye'de korkunç görüntüler! Teröristler, çekilirken esirleri infaz etti

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.