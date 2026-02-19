Kayseri Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Şubat 2026 Perşembe günü, Kayseri'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklık 1 ile 3 derece arasında değişiklik gösterecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Sıcak tutan giysiler tercih edilmesi önerilir.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu iyileşecek. 20 Şubat Cuma günü hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklık 5 ile 8 derece arasında seyredecek. 21 Şubat Cumartesi günü de güneşli hava devam edecek. Sıcaklık 6 ile 11 derece arasında olacak. 22 Şubat Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 0 ile 6 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşebilir. Kat kat giyinmek yine faydalı olacaktır. Ayrıca, 22 Şubat Pazar günü beklenen hafif yağmur için şemsiye bulundurmak gerekir. Dışarı çıkarken bunu unutmamakta fayda var.