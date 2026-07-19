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Kayseri Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 19 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu keyifli geçecek. Gün içinde sıcaklık 28-29 derece arasında olacak. Hafif rüzgar ve düşük nem, havayı rahatlatacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 29-31 derece arasında değişiklik gösterecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunan Kayseri'de, tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetmek için yürüyüş yapmayı unutmayın. Güneşten korunmayı ihmal etmeyin.

Kayseri Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Kayseri hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Kayseri'de hava durumu bugün, 19 Temmuz 2026 Pazar günü, oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 ile 29 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli. Gece saatlerinde sıcaklık 13 ile 15 derece civarına düşecek. Nem oranı düşük. Rüzgar hafif esiyor. Bu durum, Kayseri'deki hava şartlarının rahatlatıcı olacağına işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü sıcaklık 30 ile 31 derece aralığında olacak. Hava yine açık ve güneşli olacak. Salı günü sıcaklık 29 ile 30 derece arasında olacak. Hava açık bir şekilde sürecek. Kayseri'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek için yürüyüşe çıkabilirsiniz. Şehirdeki parklar ve bahçelerde vakit geçirmek oldukça keyifli olacaktır. Bu sıcak günlerde bol su içmeyi unutmamalısınız. Güneşten korunmak için uygun kıyafetler giymeyi ihmal etmeyin. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda dikkatli olmanız faydalı olacaktır.

Kayseri'de 19 Temmuz Pazar günü hava durumu güzel geçecek. Önümüzdeki günlerde bu güzel hava trendi devam edecek. Açık hava etkinlikleri yaparak bu havadan faydalanabilirsiniz. Ayrıca, güneşten korunmak için önlemlerinizi almalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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