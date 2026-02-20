HABER

Kayseri Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu ılımandır. Gündüz sıcaklık 12 ile 14 derece arasında seyredecek. Akşam saatleri için sıcaklık 9 ile 11 dereceye düşecek. Hafif esen rüzgar ise doğu yönünden geliyor. Önümüzdeki günlerde hava genel olarak güneşli olacak; Cumartesi günü sıcaklık 15 ile 17 derece, Pazar günü 7 ile 9 derece arasında değişecek. Hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önem taşır.

Bugün, 20 Şubat 2026 Cuma günü, Kayseri'de hava durumu ılıman ve güneşli. Gündüz sıcaklıklar 12 ile 14 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 ile 11 dereceye düşecek. Rüzgarlar hafif esintiler şeklinde. Rüzgar, doğu yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı %50 civarında. Bu güzel havada dışarı çıkarken rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu genel olarak güneşli. Cumartesi günü, 21 Şubat, sıcaklıklar 15 ile 17 derece arasında değişecek. Hava tamamen güneşli olacak. Pazar günü, 22 Şubat, sıcaklık 7 ile 9 derece arasında olacak. Kısmi bulutluluk bekleniyor. Hava koşullarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

22 Şubat Pazar günü hafif yağış bekleniyor. Şemsiye bulundurmak gerekir. Dışarı çıkarken bunu unutmamakta fayda var. Hava koşullarına dikkat etmek, sağlığınızı korumak açısından önemlidir. Unutmayın ki hava durumundaki değişiklikler ani olabilir. Bu nedenle, önlemleri almak akıllıca olacaktır.

hava durumu Kayseri
