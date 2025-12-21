Kayseri Hava Durumu! 21 Aralık Pazar Kayseri hava durumu nasıl?

ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise 5 derece civarına düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 3 dereceye kadar inecek. Rüzgar doğu yönünden hafif esecek. Hızı 9 km/saat olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %60 ile %65 arasında değişecek. Bu hava koşulları, Kayseri'deki durumu soğuk ve bulutlu olarak gösteriyor.

22 Aralık Pazartesi günü, hava durumu daha sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde 7 derece civarında olacak. Gece saatleri 5 derece civarına düşecek. Rüzgar güneydoğu yönünden hafif essek. Hızı 9 km/saat bekleniyor. Nem oranı %49 ile %79 arasında değişiklik gösterecek. Kayseri'deki hava durumu daha sıcak ve az bulutlu olacak.

23 Aralık Salı günü, hava hafif yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde 6 dereceye düşecek. Gece saatleri 4 derece civarına inecek. Rüzgar güneybatı yönünden hafif esecek. Hızı 11 km/saat civarında olacak. Nem oranı %67 ile %85 arasında değişecek. Kayseri'deki hava durumu hafif yağmurlu olacak.

24 Aralık Çarşamba günü, hava durumu yine hafif yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8 dereceyi bulacak. Akşam saatlerinde 7 derece civarında kalacak. Gece saatlerinde 4 dereceye düşecek. Rüzgar batı yönünden hafif esecek. Hızı 6 km/saat civarında olacak. Nem oranı %65 ile %80 arasında değişiklik gösterecek. Kayseri'deki hava durumu hafif yağmurla devam edecek.

25 Aralık Perşembe günü, hava durumu hafif yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde 7 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Rüzgar güneydoğu yönünden hafif esecek. Hızı 7 km/saat bekleniyor. Nem oranı %67 ile %85 arasında olacak. Kayseri'deki hava durumu da hafif yağmurlu olacak.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Bugün 21 Aralık 2025 Pazar günü hava soğuk ve bulutlu. 22 Aralık Pazartesi günü hava daha sıcak ve az bulutlu olacak. 23 ve 24 Aralık Salı ve Çarşamba günlerinde hafif yağmurlu hava bekleniyor. 25 Aralık Perşembe günü de hafif yağmurlu hava koşulları devam edecek.