Kayseri Hava Durumu! 21 Nisan Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 21 Nisan 2026 Salı günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 15 dereceyi bulurken, akşam saatlerinde 13 dereceye düşüyor. Gece ise sıcaklıklar 7 dereceye kadar iniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 22 Nisan'da kısmen güneşli hava, 23 Nisan'da kısa süreli sağanaklar, 24 Nisan'da ise yağmur geçişleri öngörülüyor. Açık hava etkinliklerinde esneklik önemli.

Seray Yalçın

Bugün 21 Nisan 2026 Salı. Kayseri'de hava durumu genellikle açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 15 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşüyor. Gece sıcaklıkları 7 dereceye kadar iniyor. Rüzgar batıdan esiyor. Hızı 8 km/saat. Nem oranı sabah %64. Gündüzde %37 olarak ölçülüyor. Akşam %46, gece ise %65 civarında kalıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Nisan Çarşamba kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 17 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 5 derece civarında seyredecek. 23 Nisan Perşembe bir-iki kısa süreli sağanaklar görülebilir. Gündüz sıcaklık 7 derece, gece 3 derece olacak. 24 Nisan Cuma günü yağmur geçişleri bekleniyor. Gündüz sıcaklık 10 derece. Gece ise 3 dereceye düşmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları hızla değişebilir. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabı ve şemsiye bulundurmak faydalıdır. Açık hava etkinliklerini planlarken esnek olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli kontrol etmek de gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşır. Olası yağışlara karşı tedbirli olunmalıdır.

