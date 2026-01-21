Kayseri Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü, Kayseri'de hava oldukça soğuk. Ayrıca, karla karışık yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık -7°C civarında. Gece ise sıcaklığın -10°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklar daha da düşük seviyelerde olacak. Gündüz -8°C, gece ise -12°C hissedilecek. Nem oranı %70 civarında. Rüzgar hızı 11 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:51, gün batımı saati ise 17:49 olarak hesaplandı.

Soğuk ve yağışlı hava koşulları, Kayseri'de çeşitli zorluklar yaratabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yolda buzlanma riski artıyor. Araç kullanırken dikkatli olunması önemlidir. Sürücülerin, lastiklerinin kış koşullarına uygun olduğundan emin olmaları gerekiyor. Ayrıca hız limitlerine uymaları gerekiyor. Yaya olarak dışarı çıkarken uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Kayma riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Soğuk hava nedeniyle hipotermi riski de var. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını korur.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Ocak Perşembe günü, karla karışık yağmur ve donan yağmurla karışık kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları -1°C, gece ise -3°C civarında olacak. 23 Ocak Cuma günü de kar yağışı geçişleri bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 0°C, gece ise -5°C seviyelerinde olacak. 24 Ocak Cumartesi günü hafif kar sağanağı öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları -1°C, gece ise -3°C civarında seyredecek.

Bu dönemde Kayseri'de yaşayanların hazırlık yapması gereken bazı durumlar mevcut. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Araçların kış lastikleriyle donatılması önemlidir. Evlerde su borularının donma riskine karşı izolasyon yaptırılmalıdır. Isınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Bu şekilde, soğuk ve yağışlı hava koşullarından en az şekilde etkilenmek mümkün olacaktır.